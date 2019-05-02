Зеленский прокомментировал выход на росТВ шоу с его участием

Зеленский впервые прокомментировал планы российского канала НТВ запустить развлекательное шоу "Магия" со своим участием.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский назвал странным выход в РФ шоу с его участием.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделало меня популярным в Украине и в конце концов помогло стать избранным президентом Украины. Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид - у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России", - заявил Зеленский.

Ранее российский телеканал НТВ анонсировал показ новой программы «Магия», ведущим которой станет шоумен и новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский. Шоу будет выходить с 3 мая в ночном эфире канала.

«Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах», - говорится в анонсе программы. По данным «Коммерсанта», это телешоу было записано еще в 2011 году. Его созданием занималась российская компания «ВайТ Медиа» для телеканала «Россия 1». Вместе с Зеленским программу вела Татьяна Лазарева.