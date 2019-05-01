Путин упростил получение гражданства РФ для некоторых категорий украинцев

Согласно указу российского президента Владимира Путина, определен список категорий граждан Украины, которые могут обратиться за получением российского гражданства в упрощенном порядке.

Президент России Владимир Путин упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины.

Об этом говорится в указе «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» от 1 мая, обнародованном на сайте президента РФ.

Согласно документу, право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке получили граждане Украины, не имеющие гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 г., а также их дети, супруги и родители.

Такое же право получили граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в России, вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г. соответственно, а также их детям, супругам и родителям.

Согласно указу, право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке имеют граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и состояли в гражданстве СССР.

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Вместе с заявлениями о приеме в гражданство РФ необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность, гражданство либо отсутствие гражданства; документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний; сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ и принятия по ним решений не должен превышать три месяца.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только тех, которые проживают на оккупированных территориях Донбасса.

29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской области.

30 апреля в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой области.