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Стало известно, на что больше всего денег Порошенко потратил из своего избирательного фонда

17:51, 01 мая 2019
Политика
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Петр Порошенко / REUTERS

Об этом сообщает движение ЧЕСТНО со ссылкой на анализ окончательного финансового отчета Порошенко за первый тур выборов.

В то же время избирательный фонд Порошенко был в 4 раза больше, чем у его оппонента во втором туре Владимира Зеленского.

Больше всего средств в первом туре Порошенко потратил на телерекламу - 329 миллионов гривень.

Действующий президент заказывал рекламу, в частности, на телеканалах Украина - 96,4 миллиона, ИНТЕР - 47 миллионов, СТБ - 31,8 миллиона, Прямой - 21,8 миллиона.

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Наружная реклама в первом туре обошлась действующему главе государства в 58,2 миллиона гривен.

Среди ТОП-5 компаний-получателей средств из избирательного фонда Порошенко - фирмы, предоставляющие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов ООО Интерконтиненталь-Украина (получила 44,5 миллиона) и ООО ГК Статус Инвест Инжиниринг (31,8 миллиона).

Также 2,2 миллиона гривень кандидат перечислил НСК Олимпийский - за проведение мероприятий 14 и 19 апреля.

ЧЕСТНО отмечает, что действующий президент в 2018 году задекларировал получения около миллиарда гривен дивидендов.

В то же время, только официальные его расходы на избирательную кампанию до конца первого тура составили более 800 млн гривен. Ведь, по информации, указанной в декларации, 122 миллиона было потрачено на рекламу еще в 2018 году.

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Теги: #Порошенко#выборы президента Украины 2019