Стало известно, на что больше всего денег Порошенко потратил из своего избирательного фонда

Больше всего средств в первом туре Порошенко потратил на телерекламу - 329 миллионов гривень.

Действующий президент Петр Порошенко потратил на свою избирательную кампанию 585 миллионов гривень.

Об этом сообщает движение ЧЕСТНО со ссылкой на анализ окончательного финансового отчета Порошенко за первый тур выборов.

В то же время избирательный фонд Порошенко был в 4 раза больше, чем у его оппонента во втором туре Владимира Зеленского.

Больше всего средств в первом туре Порошенко потратил на телерекламу - 329 миллионов гривень.

Действующий президент заказывал рекламу, в частности, на телеканалах Украина - 96,4 миллиона, ИНТЕР - 47 миллионов, СТБ - 31,8 миллиона, Прямой - 21,8 миллиона.

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Наружная реклама в первом туре обошлась действующему главе государства в 58,2 миллиона гривен.

Среди ТОП-5 компаний-получателей средств из избирательного фонда Порошенко - фирмы, предоставляющие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов ООО Интерконтиненталь-Украина (получила 44,5 миллиона) и ООО ГК Статус Инвест Инжиниринг (31,8 миллиона).

Также 2,2 миллиона гривень кандидат перечислил НСК Олимпийский - за проведение мероприятий 14 и 19 апреля.

ЧЕСТНО отмечает, что действующий президент в 2018 году задекларировал получения около миллиарда гривен дивидендов.

В то же время, только официальные его расходы на избирательную кампанию до конца первого тура составили более 800 млн гривен. Ведь, по информации, указанной в декларации, 122 миллиона было потрачено на рекламу еще в 2018 году.