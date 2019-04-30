Эксперт спрогнозировал, стоит ли ожидать роспуска парламента при Зеленском

Аналитик полагает, что для реализации первых изменений важно сменить главу парламента.

Политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко считает возможным роспуск Верховной Рады после инаугурации победителя второго тура выборов президента Владимира Зеленского.

Об этом он сказал во время чата в Главреде.

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"В принципе, возможно. Приведу пример: в 2014 году исполняющий обязанности глава Верховной рады Турчинов спокойненько управлял всесильными баронами из Партии регионов и большинством Януковича, когда Янукович сбежал в Ростов", - напомнил он.

Эксперт не сомневается, что парламентское большинство будет пасовать перед новым президентом. Однако для эффективности важно сменить председателя Верховной Рады.

"Сегодняшнее слабовольное хитрое и пугливое большинство парламента легко сдастся Зеленскому. Но для этого ему нужно поменять Парубия, на что-нибудь более приличное", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что роспуск Верховной Рады возможен, потому что по состоянию на сегодня коалиции нет.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что не допустит «никаких досрочных выборов» парламента.