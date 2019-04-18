Спикер Верховной Рады заверил, что де-юре распустить нынешний парламент невозможно.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что не допустит «никаких досрочных выборов» парламента.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Прямой».

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«Я не допущу никаких досрочных выборов. Никто не будет экспериментировать с украинским парламентом», - отметил председатель ВР.

По его словам, после принятия законов о реформировании парламента Украины предусматривается рассмотрение проекта Избирательного кодекса. «Кто хочет остановить реформы, не имеет никаких шансов», - добавил он.

Парубий утверждает, что де-юре распустить нынешний парламент невозможно. «Юридически, скажу вам, это невозможно», - подчеркнул он.

Также Парубий напомнил, что 27 мая истекает срок, в который разрешается задействование сценария роспуска парламента, и подчеркнул, что роспуска парламента не будет, потому что «для этого нет ни политических, ни юридических оснований, это невозможно, какие бы ни были результаты президентских выборов».

Парубий напомнил, что законодательством четко определено, что за полгода до парламентских выборов "не допускается никакой механизм роспуска парламента».

По его словам, такой роспуск невозможен с 27 мая. "Никаких досрочных выборов не будет", - подчеркнул председатель ВРУ.