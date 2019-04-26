У Зеленского назвали причину для роспуска Рады

Дмитрий Разумков считает, что ЦИК сознательно затягивает официальное объявление результатов выборов, чтобы у Владимира Зеленского не было возможности распустить парламент.

Спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что роспуск Верховной Рады возможен, потому что по состоянию на сегодня коалиции нет.

Об этом Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"По состоянию на сегодня коалиции нет. Коалиция состоит из двух фракций. В этих фракциях не хватает депутатов, то есть их там меньше, чем 226", - заявил он.

Разумков отметил, что глава Верховной Рады Андрей Парубий уже многократно получал запросы и письма с просьбой предоставить поименный состав коалиции, но игнорировал их.

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"К Андрею Парубию обращалось миллион организаций, писали письма, просили предоставить поименный список, сколько народных депутатов входит в коалицию. Письма приходили - ответ не поступал. Кстати, это нарушение действующего законодательства. Поэтому прецедент того, что роспуск может иметь место, есть. Есть определенные временные ограничения, Рада не может быть распущена позднее, чем... Сегодня по-разному считают юристы, чаще всего они склоняются, что это 27 число", - говорит Разумков.

Спикер штаба Зеленского выразил уверенность, что Центризбирком якобы сознательно затягивает официальное объявление результатов выборов, чтобы Рада назначила инаугурацию Зеленского на как можно более позднюю дату.

"Именно поэтому, как нам кажется, ЦИК затягивает процесс обнародования результатов, а потом Рада будет затягивать процесс инаугурации, чтобы он попал после срока, когда Рада может быть распущена", - заявил Разумков.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что не допустит «никаких досрочных выборов» парламента.