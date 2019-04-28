Волкер напомнил РФ, что жители Донбасса - это граждане Украины

Он призвал Киев поддержать жителей ОРДЛО, пострадавших от российской агрессии.

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей являются гражданами Украины.

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Об этом 27 апреля в своем Твиттере заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Люди, которые находятся на территории Восточной Украины, подконтрольной России, являются гражданами Украины. Обязанность правительства - сделать все возможное, чтобы поддержать их и освободить от страданий, вызванных российской агрессией", - заявил Волкер.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. В Кремле пояснили, что такое решение принято президентом РФ «с целью защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».

27 апреля Путин заявил, что Россия может начать предоставлять в упрощенном порядке свое гражданство всем гражданам Украины, а не только оккупированных территорий Донбасса.