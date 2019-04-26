Климкин: Никакого двойного гражданства с Россией как страной-агрессором быть не может

"Мы говорим о двойном гражданстве с теми странами, которые являются цивилизованными и выполняют принципы международного права", подчеркивает министр.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что никакого двойного гражданства с Российской Федерацией как страной-агресоом в Украине быть не может.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместном с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом брифинге в Киеве.

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По словам Климкина, к нему поступило много вопросов относительно решения РФ упростить процедуру предоставления российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе.

"Мне говорят: господин Павел, Вы же последовательно выступаете за двойное гражданство, а что будет в этом случае? И я хочу еще раз подчеркнуть, четко говорю, что никакого двойного гражданства со страной-агрессором быть не может", - заявил Климкин.

"Вот как уйдут из Донбасса и уйдут из Крыма, тогда будут другие дискуссии, а пока мы говорим о двойном гражданстве с другими странами, но никак не с Россией", - подчеркнул Климкин.

"Мы говорим о двойном гражданстве с теми странами, которые являются цивилизованными и выполняют принципы международного права, а не являются последовательными нарушителями международного права", - сказал министр.