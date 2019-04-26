"Бежать он может только в одну страну": Грымчак назвал вероятное местонахождение Рубана

По словам чиновника, уголовное дело никто не закрывал.

Экс-руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, освобожденный из-под стражи 16 апреля, может скрываться от правосудия только в одной стране.

Такое мнение высказал заместитель министра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, передает "Обозреватель".

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Заместитель министра подчеркнул: для освобождения Рубана из-под стражи были все формальные основания, поскольку "суд не успел принять решение об избрании меры пресечения, он не продлил его и не изменил. Поэтому и госпожа Савченко, и господин Рубан, согласно действующему в Украине законодательству, оказались на свободе".

Комментируя информацию о том, что якобы Рубан выехал в Польшу, Гримчак сказал: "мог ли он уехать? Да, потому что никаких ограничений суд не установил, когда выпускал его из-под стражи. Но бежать он может только в одну страну – в Россию, хотя говорят о том, что сейчас он находится в Польше. Потому что только с России, скорее всего, его не выдадут. Все остальные страны будут сотрудничать с Украиной и предадут его".

Вместе с тем чиновник напомнил: "Уголовное дело никто не закрывал".

Он также выразил уверенность в том, что Рубан не сыграет никакой роли в политической жизни страны, в частности, не сможет быть избранным в Верховную Раду Украины на ближайших парламентских выборах.

"Человека задержали за рулем машины или рядом с водителем машины, которая перевозила большое количество оружия и боеприпасов. Он обвинен в терроризме. Я не думаю, что наша страна выберет в Верховную Раду человека, который обвиняется в подготовке террористического акта. Я считаю, что это просто невозможно", - заявил Гримчак.