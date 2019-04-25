"Есть шанс": дипломат оценил идею Зеленского изменить формат переговоров по Донбассу

По его мнению, сейчас у Украины есть шанс привлечь США с Великобританией к переговорному процессу, чтобы иметь поддержку в "нормандском формате".

Украина на переговорах по Донбассу в формате "нормандской четверки" фактически лишенная поддержки союзников. Приглашение на переговоры представителей США и Великобритании даст Киеву шанс изменить ситуацию в свою пользу.

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Такое мнение выразил украинский дипломат, экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко, оценивая предложение победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского расширить "нормандский формат", передает "Обозреватель".

По словам Телиженко, Украина могла привлечь США к переговорам еще в 2014-15 годах, но тогда эта идея не нашла поддержки.

"Был прессинг Евросоюза, потому что они хотели координировать весь этот процесс, показать США, что они могут наладить ситуацию в Украине. Во время каденции Обамы в ЕС были такие приоритеты... После смены власти в США направление их внешнеполитических отношений изменилось. Они дают себе возможность наладить отношения в мире – в Северной Корее, Сирии", – пояснил дипломат.

По его мнению, сейчас у Украины есть шанс привлечь США с Великобританией к переговорному процессу, чтобы иметь поддержку в "нормандском формате".

"Там есть Германия и Франция, к нам это дружественные страны, дипломатично позитивно настроены, но Германия 100% лоббирует Россию – даже больше, чем РФ хочет этого сама. Франция также поддерживает ту или иную позицию Российской Федерации. Поэтому у нас в нормандском формате фактически нет союзников, и мы там сами себя представляем", – отметил Телиженко.

Ранее Владимир Зеленский обнародовал свои первоочередные шаги на посту президента Украины. В частности, он пообещал заняться решением конфликта на Донбассе и возвращением Крыма.

Зеленский готов усилить "нормандский формат" за счет Великобритании и США.