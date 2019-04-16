Порошенко анонсировал встречу с лидерами "нормандской четверки" в июне

Порошенко заявил, что в мае или в начале июня будут подписаны документы нормандского формата, где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории.

Президент Украины Петр Порошенко не исключает встречи с лидерами «нормандской четверки» в июне, на которой решится вопрос вывода российских войск из Украины.

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В эфире телеканала «112 Украина» Порошенко заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в мае обратятся к президенту России Владимиру Путину и скоординируют свои шаги с президентом США Дональдом Трампом.

«Не исключаю, я сейчас впервые об этом говорю, на праздновании D-Day (это открытие Второго фронта, дата высадки союзных войск в Нормандии)... Будет приглашен президент России Путин. Мы соберемся вчетвером, и у нас есть четкая программа, что сделать, чтобы наконец на многострадальную землю Украины пришел мир», – сказал Порошенко.

"Уже в мае или в начале июня будут подписаны документы нормандского формата, где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, выведение тяжелой техники и артиллерии, разоружение незаконных вооруженных формирований и принятие решения относительно введения голубых касок ООН", – сказал президент.

Последний раз лидеры «нормандской четверки» – Украины, Германии, Франции и России встречались в октябре 2016 года.