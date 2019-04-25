Языковой закон: украинский - единственный язык образовательного процесса в учебных заведениях

Однако, в учреждениях образования согласно образовательной программе одна или несколько дисциплин могут излагаться двумя или более языками.

Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 278 народных депутатов Украины.

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В частности, закон предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. При этом лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, на языке соответствующего национального меньшинства Украины.

Это право реализуется путем создания в соответствии с законодательством отдельных классов (групп) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства Украины наряду с государственным языком и не распространяется на классы (группы) с обучением на государственном языке.

Лицам, принадлежащим к коренным народам, национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на изучение языка соответствующего коренного народа или национального меньшинства Украины в коммунальных учреждениях общего среднего образования или через национальные культурные общества.

В учебных заведениях, в соответствии с образовательной программы, одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух или более языках – на государственном языке, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме ряда позиций, вступление которых откладывается на несколько лет.