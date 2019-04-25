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Языковой закон: украинский - единственный язык образовательного процесса в учебных заведениях

12:42, 25 апреля 2019
Политика
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Языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 278 народных депутатов Украины.

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В частности, закон предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. При этом лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, на языке соответствующего национального меньшинства Украины.

Это право реализуется путем создания в соответствии с законодательством отдельных классов (групп) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства Украины наряду с государственным языком и не распространяется на классы (группы) с обучением на государственном языке.

Лицам, принадлежащим к коренным народам, национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на изучение языка соответствующего коренного народа или национального меньшинства Украины в коммунальных учреждениях общего среднего образования или через национальные культурные общества.

В учебных заведениях, в соответствии с образовательной программы, одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух или более языках – на государственном языке, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме ряда позиций, вступление которых откладывается на несколько лет.

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Новость в сюжете: Языковой закон Украины
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