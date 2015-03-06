Штайнмайер и Лавров выступают за увеличение численности миссии ОБСЕ в Украине

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, об этом шла речь в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора министров.

Отмечается, что Лавров и Штайнмайер продолжили обсуждение текущей ситуации в Украине.

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«Отмечен прогресс в вопросах соблюдения режима прекращения огня и отвода тяжелых вооружений украинских силовиков и ополченцев Донецка и Луганска», сказано в сообщении.

«Подчеркнута необходимость продолжения и интенсификации усилий специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по обеспечению действенного контроля за этими процессами, включая ежедневные доклады с оценкой действий сторон по соблюдению своих обязательств в соответствии с минскими договоренностями от 12 февраля с.г.

Министры высказались за оперативное принятие решения Постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата СММ при увеличении ее численности до 1000 наблюдателей и придании ей дополнительных технических и финансовых ресурсов», подчеркнули в пресс-службе МИД РФ.

Лавров и Штайнмайер согласились также в том, чтобы добиваться безотлагательного начала работы в рамках Контактной группы по выполнению всех других положений подписанного в Минске 12 февраля «Комплекса мер», «уделяя особое внимание согласованию сторонами вопросов, касающихся восстановления социально-экономических связей, проведения амнистии, подготовки муниципальных выборов и осуществления конституционной реформы» в Украине.