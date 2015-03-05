В ОБСЕ сообщили о передвижении зенитной управляемой ракетной системы в Донецке

Об этом говорится в отчете спикера мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Майкла Боцюркива, передает Апостроф.

"В Калининском районе города Донецка наблюдатели СММ видели один многоцелевой легкий бронированный тягач (МТЛБ) с установленной зенитной управляемой ракетной системой (ЗУР) – двигавшийся вдоль бульвара Ильича сначала в западном, а потом в восточном направлении. Пусковой блок был покрыт брезентом", - говорится в отчете миссии.

Отмечается также, что 4 марта со своей позиции в центре Донецка наблюдатели СММ слышали несколько взрывов.

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"В 17:45 4 марта были слышны три взрыва, соответствующие танковому залпу. Звук раздался с южного направления, примерно с расстояния 10 километров", - отмечается в отчете миссии.

В то де время, представители СММ не смогли определить направление, в котором велся обстрел.

"В 18:18 один взрыв из неопределенного источника. Звук пришел с северо-западного направления, примерно в 10 километрах от отеля", - говорится в сообщении.