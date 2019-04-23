Гройсман хочет создать новую политическую силу для участия в парламентских выборах

Он также отметил необходимость изменить избирательную систему до парламентских выборов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сформирует новую политическую силу для участия в выборах в Верховную Раду, которые состоятся осенью 2019 года.

Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV, пишет "Новое время".

"Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять", - сказал Гройсман.

Читайте также​Гройсман не собирается в отставку до выборов Рады

"Идеи есть и как их внедрять я тоже понимаю. Поэтому будет сформирована сила единомышленников, с которыми мы пойдем на выборы и будем просить мандат доверия у людей", - добавил премьер.

Он также отметил необходимость изменить избирательную систему до парламентских выборов.

"Если мы не изменим избирательную систему в стране, то фактически новый парламент, который будет избран на старой системе, через 2-3 месяца будет самым большим нашим разочарованием", - добавил он.