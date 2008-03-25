У Семенюк нет времени на участие в выборах киевского мэра

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО не принимала решения баллотироваться в мэры Киева.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФГИУ со ссылкой на председателя Фонда.

«В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО не принимала решения о баллотировании в мэры Киева и поэтому просит не использовать против нее ситуацию относительно ГП “Завод Арсенал”, который не находится в управлении Фонда» - говорится в заявлении пресс-службы.

“Относительно выборов на должность мэра Киева, то я не готовилась к ним и без выяснения мнения общественности идти на них не могу. А времени для выяснения мнения фактически нет”, - цитирует В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО пресс-служба.

“Своей основной задачей считаю, и все внимание сосредоточено на противодействии коррупционной распродаже государства олигархическими кланами, которые хотят использовать для этого устаревшую программу приватизации”, – подчеркнула председатель Фонда.

Она отметила: «К сожалению, продолжается игнорирование решения СНБО, утвержденного указом Президента Украины № 200 от 6 марта т.г., относительно продажи стратегических объектов исключительно после принятия отраслевых программ развития и новой программы приватизации, после чего опять будет виноват Фонд, а не те лица, которые инициируют эту распродажу».

“В целом, я считаю, что принимать участие в выборах на должность мэра БЮТ, СПУ, другим политическим силам не является правильным. Киев уже устал от политики. Нужно решать вопрос всех жителей, а не политических партий”, – подчеркнула В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

“Поэтому нужно срочно менять систему и подходы к выборам городского председателя столицы Украины и как можно шире вовлекать в эти процессы общественность”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Главное управление Генеральной прокуратуры Украины по надзору за соблюдением законов на транспорте и предприятиях оборонной промышленности возбудило уголовное дело в отношении служебных лиц Фонда государственного имущества Украины.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса Украины (незаконная приватизация государственного, коммунального имущества).

Установлено, что служебные лица Фонда государственного имущества Украины в 2006 году осуществили отчуждение коммерческим структурам объектов государственной собственности, а именно: части производственно-складских помещений ГП «Завод Арсенал» общей площадью свыше 2 тыс. кв.м, которые по закону не подлежали приватизации.

Досудебное следствие продолжается.