Порошенко рассказал, когда подпишет закон о функционировании украинского языка как государственного

Президент уверяет, что "наша команда будет защищать украинский язык".

Президент Украины, кандидат в президенты Петр Порошенко подпишет закон о функционировании украинского языка как государственного после его принятия Верховной Радой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в пресс-центре своего предвыборного штаба.

По словам Порошенко, "наша команда будет защищать украинский язык".

Как заявил президент, на сегодняшний день уже много сделано для популяризации украинского языка на телевидении и радио, в киноиндустрии, книгоиздании.

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Порошенко подчеркнул, что "если Верховная Рада Украины на следующей неделе примет закон о языке, то я буду счастлив и горд, что я как президент Украины буду иметь возможность его подписать. И точно подпишу".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада с 28 февраля рассматривает во втором чтении проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д). К законопроекту подано более 2 тысяч поправок.

17 апреля председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что закон будет принят 25 апреля.