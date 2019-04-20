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Лавров снова заявил о необходимости ведения Украиной "прямого диалога" с боевиками ОРДЛО

19:41, 20 апреля 2019
Политика
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Глава МИД России Сергей Лавров / REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова заявил о необходимости ведения властями Украины "прямого диалога" с боевиками "ДНР" и "ЛНР".

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Об этом сообщает пресс-служба МИД России со ссылкой на заявление Лаврова.

"Главное, чтобы была договороспособность и уважение у новой или старой власти к международному праву и международным обязательствам Украины. В числе таких обязательств - международно-правовой инструмент - резолюция СБ ООН, которая одобрила Минские договоренности. Сердцевина этих договоренностей - прямой диалог между Киевом с одной стороны, Донецком и Луганском - с другой", - сказал Лавров.

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Теги: #Лавров о Донбассе#боевики на Донбассе#террористы ЛНР