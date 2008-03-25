Эксперты прогнозируют острую дискуссию на саммите в Бухаресте

Ряд украинских экспертов по вопросам европейской и евроатлантической интеграции считают, что на саммите в Бухаресте будет рассматриваться вопрос о присоединении Грузии и Украины к Плану действий для членства в НАТО.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН по итогам переговоров с рядом политических деятелей Франции и Германии в рамках украинского проекта "Общественная поддержка предоставления ПДЧ Украине".

Так, в частности, эксперт Института евроатлантического сотрудничества Александр СУШКО отметил, что "на сегодняшний день есть основания полагать, что решение относительно Украины и Грузии будет рассматриваться в Бухаресте... Хотя будут долгие острые дискуссии". При этом он не исключает, что некоторые государства-члены НАТО (6-8 стран) будут настаивать на отсрочке принятия окончательного решения, но "есть информация", что большинство стран будут выступать за присоединение Украины и Грузии к ПДЧ. "Однако, каким будет решение - мы можем лишь догадываться", - добавил он.

В свою очередь, эксперт Центра им. Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ заметил, что, учитывая результаты проведенных переговоров в рамках проекта, "негативного сигнала" для Украины со стороны Германии и Франции не будет. Впрочем, в контексте этого он заметил, что "решение относительно предоставления ПДЧ Украине будет приниматься НАТО и его странами-членами, и не будет зависеть от позиции любой третьей страны, включая Россию".

В то же время, эксперт Фонда "Демократические инициативы" Илько КУЧЕРИВ считает, что в вопросе евроатлантической интеграции и в вопросе НАТО Украине "нужно более четко сотрудничать с коллегами из Европы". "Необходимо научиться танцевать на европейском паркете", - сказал он.

Поддерживая его мнение, В.ЧАЛЫЙ выразил убеждение в том, что Украина в вопрос информирования относительно НАТО должна внести "внешний компонент".

Вместе с тем, вице-президент Украинской лиги по связям с общественностью Олег МЕДВЕДЕВ отметил, что "Украина не может быть и, надеюсь, не будет разменной монетой в геополитических играх. Ее европейская и евроатлантическая перспектива не должны приноситься в жертву чьим-то реваншистским и имперским проектам".