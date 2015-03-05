МИД Украины требует от России допустить консулов к арестованным украинцам

Об этом УНИАН сегодня сообщили в Департаменте политики и коммуникаций МИД.

«Российскому дипломату в категорической форме заявлено о неприемлемости существующей практики обращения в России с гражданами Украины, указано на многочисленные случаи их безосновательного задержания, не извещения консульских учреждений о случаях ограничения их свободы, недопустимых действиях сотрудников правоохранительных органов РФ, которые унижают человеческое достоинство украинских граждан и могут быть квалифицированы как применение физического и психологического влияния, а также пытки», - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что представителю российского посольства вручена нота протеста в связи с противоправными действиями правоохранительных органов РФ в отношении народного депутата Украины, члена делегации Украины в ПАСЕ Алексея Гончаренко, который был задержан 1 марта в Москве, с требованием проведения тщательного расследования этого случая.

Кроме того, указано на необходимость немедленного обеспечения российской стороной реализации предусмотренного статьей 13 Консульской Конвенции между Украиной и Российской Федерацией права консульских должностных лиц Украины посещать арестованных граждан Украины. В связи с этим консулу была вручена очередная нота относительно безотлагательного предоставления доступа к арестованным в России Николая Карпюку, Станиславу Клиху, Валентину Виговскому и Юрию Солошенко.

Кроме того, российской стороне выдвинуто требование без промедлений предоставить разрешение на посещение и обследование группой украинских врачей народного депутата Украины, члена делегации Украины в ПАСЕ, Героя Украины Надежды Савченко, которая голодает уже более 80 дней в знак протеста против ее похищения и незаконного заключения в России.

Украинская сторона настаивает на безусловном освобождении и возвращении в Украину Савченко, а также других политических узников – граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России.