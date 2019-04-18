Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

Коломойский отметил, что считает действующего президента своей марионеткой, поскольку тот пытается "искупить свою вину" за свои неправильные действия.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает Петра Порошенко своей марионеткой.

Об этом он заявил в интервью Экономической правде.

В разговоре с журналистами Коломойский отметил, что считает действующего президента своей марионеткой, поскольку тот пытается "искупить свою вину" за свои неправильные действия, в частности, в вопросе национализации "ПриватБанка".

Так, отвечая на вопрос о решении суда о признании национализации незаконной и связано ли это с ослаблением влияния Порошенко на суды бизнесмен сказал: "Нет. Он - просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он - моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину".

"Он должен выйти к украинскому народу и сказать, что за то, что он хотел поживиться чужой собственностью, он устроил национализацию ПриватБанка вместе с Гонтаревой. Точно также как он устраивал мародерство в Укрборонпроме", - добавил Коломойский на уточняющий вопрос о том, за что Порошенко хочет "искупить свою вину".

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Комментируя тезис журналиста о том, что ре-национализация "ПриватБанка" невозможна, поскольку банк не может вернуть государству 155,4 миллиарда гривень, бизнесмен отметил, что "ПриватБанк" сейчас убыточен, а прибыль показывает только благодаря влитым в него ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа - УНИАН).

"Как влили ОВГЗ, так пускай и заберут обратно. Эти бумаги лежат в банке на спецсчету. ПриватБанк убыточен, и если бы не проценты по ОВГЗ, то он бы "зарабатывал" минус 400 млн долларов. За счет процентов банк получает порядка 15-16 млрд грн (порядка 600 млн долларов). Процентов хватает на то, чтобы покрыть убытки банка и показать якобы прибыль", - отметил Коломойский.

"Теперь скажите мне, Порошенко чья марионетка? Моя? Порошенко кричал, что Зеленский - моя марионетка. А кто решение суда принимает в мою пользу? Порошенко?", - добавил бизнесмен.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение национализировать "ПриватБанк" в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

Сегодня, 18 апреля, Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение 2016 года о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства. Полный текст решения коллегия судей обещает объявить в течение десяти дней.

Согласно совместному заявлению Национального банка, Министерства финансов и «ПриватБанка», возвращение финучреждения его бывшим владельцам посредством отмены решения о национализации невозможно.

Также в НБУ сообщили о намерениях подать апелляцию на решение суда в установленные сроки, или в течение 30 дней с момента получения полного текста судебного решения.