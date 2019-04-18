Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает Петра Порошенко своей марионеткой.
Об этом он заявил в интервью Экономической правде.
В разговоре с журналистами Коломойский отметил, что считает действующего президента своей марионеткой, поскольку тот пытается "искупить свою вину" за свои неправильные действия, в частности, в вопросе национализации "ПриватБанка".
Так, отвечая на вопрос о решении суда о признании национализации незаконной и связано ли это с ослаблением влияния Порошенко на суды бизнесмен сказал: "Нет. Он - просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он - моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину".
"Он должен выйти к украинскому народу и сказать, что за то, что он хотел поживиться чужой собственностью, он устроил национализацию ПриватБанка вместе с Гонтаревой. Точно также как он устраивал мародерство в Укрборонпроме", - добавил Коломойский на уточняющий вопрос о том, за что Порошенко хочет "искупить свою вину".
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Комментируя тезис журналиста о том, что ре-национализация "ПриватБанка" невозможна, поскольку банк не может вернуть государству 155,4 миллиарда гривень, бизнесмен отметил, что "ПриватБанк" сейчас убыточен, а прибыль показывает только благодаря влитым в него ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа - УНИАН).
"Как влили ОВГЗ, так пускай и заберут обратно. Эти бумаги лежат в банке на спецсчету. ПриватБанк убыточен, и если бы не проценты по ОВГЗ, то он бы "зарабатывал" минус 400 млн долларов. За счет процентов банк получает порядка 15-16 млрд грн (порядка 600 млн долларов). Процентов хватает на то, чтобы покрыть убытки банка и показать якобы прибыль", - отметил Коломойский.
"Теперь скажите мне, Порошенко чья марионетка? Моя? Порошенко кричал, что Зеленский - моя марионетка. А кто решение суда принимает в мою пользу? Порошенко?", - добавил бизнесмен.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение национализировать "ПриватБанк" в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.
Сегодня, 18 апреля, Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение 2016 года о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства. Полный текст решения коллегия судей обещает объявить в течение десяти дней.
Согласно совместному заявлению Национального банка, Министерства финансов и «ПриватБанка», возвращение финучреждения его бывшим владельцам посредством отмены решения о национализации невозможно.
Также в НБУ сообщили о намерениях подать апелляцию на решение суда в установленные сроки, или в течение 30 дней с момента получения полного текста судебного решения.