Российские оппозиционеры в апреле запланировали провести еще один протестный марш

Об этом сообщает ТАСС.

"Комитет протестных действий, (партия) РПР-Парнас, "Солидарность" объявляют о начале подготовки массовой акции, которая будет проведена 19 апреля 2015 года", - сообщил один из ее организаторов, член бюро движения "Солидарность" Александр Рыклин.

При этом Рыклин уточнил, что о конкретном месте и формах проведения акции сообщат позднее.

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"Организаторы намерены подать уведомление в мэрию Москвы в установленном законом порядке, но будут настаивать на согласовании шествия в центре Москвы", - информировал один из инициаторов акции Петр Царьков.

В соответствии с действующим законодательством РФ, уведомление в органы власти о проведении массового публичного мероприятия подается не ранее, чем за 15 суток до его назначенной даты.