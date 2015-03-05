Россия заявила о намерении наложить вето на ввод миротворцев в Украину

Об этом заявил заместитель главы МИД России Геннадий Гатилов, передает Русская служба Би-би-си.

Он объяснил такую позицию тем, что, по мнению Москвы, на данном этапе урегулирования украинского кризиса достаточно Минских соглашений.

"Мы считаем, что есть минские договорённости, в них четко определена роль ОБСЕ, ее мониторинговой миссии. И сейчас нужно заниматься тем, чтобы эта мониторинговая миссия эффективно работала и наблюдала за осуществлением минских договоренностей. Этого сейчас вполне достаточно", - сказал Гатилов.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил обратиться в ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.