Парубий прогнозирует сохранение проукраинского большинства в Верховной Раде
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не сомневается, что в парламенте будет сохранено проукраинское и проевропейское большинство, кто бы ни был избран президентом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью на телеканале ZIK во вторник вечером.
Читайте такжеПарубий: в следующие полгода парламент так же будет заниматься "содержательными вещами"
"Я не сомневаюсь, что государственное большинство, проукраинское, проевропейское большинство в этом парламенте сохранится при любых обстоятельствах, кто бы ни был избран президентом", - отметил председатель ВР.
Он добавил, что ключевые вопросы, которые касаются безопасности, гуманитарных вопросов, безопасности и обороны, а также вопросов внешнеполитического выбора будут приниматься парламентом так же, как это делалось и ранее.
"Меня парламентские выборы волнуют не менее, чем президентские... Фактически, ключевой вопрос, который я ставлю перед собой, - как обеспечить, чтобы в следующей Верховной Раде Украины было проукраинское, проевропейское большинство", - отметил Парубий.
Кроме того, отвечая на вопрос о целесообразности перехода к модели парламентской республики в стране, спикер выразил мнение, что "все вопросы - экономические, социальные, развития и реформирования - должны быть у парламента и у правительства".
"Но вопросы безопасности и иностранных дел, - те, которые по Конституции должны быть прерогативой президента, особенно, во время ведения военных действий, - я считаю, должны быть в руках президента", - сказал председатель ВР.
В то же время, в целом, считает Парубий, роль парламента должна быть усилена.