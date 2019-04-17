Парубий прогнозирует сохранение проукраинского большинства в Верховной Раде

Он также отмечает необходимость усиления роли парламента.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не сомневается, что в парламенте будет сохранено проукраинское и проевропейское большинство, кто бы ни был избран президентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью на телеканале ZIK во вторник вечером.

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"Я не сомневаюсь, что государственное большинство, проукраинское, проевропейское большинство в этом парламенте сохранится при любых обстоятельствах, кто бы ни был избран президентом", - отметил председатель ВР.

Он добавил, что ключевые вопросы, которые касаются безопасности, гуманитарных вопросов, безопасности и обороны, а также вопросов внешнеполитического выбора будут приниматься парламентом так же, как это делалось и ранее.

"Меня парламентские выборы волнуют не менее, чем президентские... Фактически, ключевой вопрос, который я ставлю перед собой, - как обеспечить, чтобы в следующей Верховной Раде Украины было проукраинское, проевропейское большинство", - отметил Парубий.

Кроме того, отвечая на вопрос о целесообразности перехода к модели парламентской республики в стране, спикер выразил мнение, что "все вопросы - экономические, социальные, развития и реформирования - должны быть у парламента и у правительства".

"Но вопросы безопасности и иностранных дел, - те, которые по Конституции должны быть прерогативой президента, особенно, во время ведения военных действий, - я считаю, должны быть в руках президента", - сказал председатель ВР.

В то же время, в целом, считает Парубий, роль парламента должна быть усилена.