Парубий назвал дату принятия закона о языке

Соответствующий законопроект рассматривается парламентом с 28 февраля.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что закон о функционировании украинского языка как государственного будет принят 25 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью на телеканале ZIK во вторник вечером.

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Говоря о "фундаментальных вещах бытия Украинского государства", спикер перечислил, в частности, вопросы церкви, НАТО, безвиза, сопротивление российской агрессии, а также "закон о языке, который мы примем в следующей пленарный четверг (25 апреля - УНИАН)".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада с 28 февраля рассматривает во втором чтении проекта закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д). К законопроекту подано более 2 тыс. поправок. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий прогнозирует завершение рассмотрения поправок 23 апреля.

Следующая пленарная неделя состоится с 23 по 26 апреля.