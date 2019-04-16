Высший совет правосудия сменил своего председателя

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании ВСП.

Высший совет правосудия (ВСП) прекратил полномочия председателя ВСП Игоря Бенедисюка и назначила новым председателем члена ВСП Владимира Говоруху. Читайте такжеВысший совет правосудия поддержал законопроект о создании Антикоррупционного суда Как сообщает пресс-центр судебной власти Украины, сегодня, 16 апреля, Бенедисюк подал заявление о прекращении полномочий председателя Высшего совета правосудия. В свою очередь, ВСП рассмотрел вопрос о прекращении полномочий председателя Высшего совета правосудия Бенедисюка. «Высший совет правосудия, руководствуясь ст. 34 закона «О Высшем совете правосудия», главой 3 раздела I Регламента Высшего совета правосудия решил прекратить полномочия председателя Высшего совета правосудия Бенедисюка Игоря Михайловича», - говорится в сообщении. Бенедисюк был избран председателем ВСП 30 мая 2017 года. Кроме этого, Высший совет правосудия избрал своим новым председателем члена ВСП Владимира Говоруху. По данным счетной комиссии, 17 из 19 членов ВСП, участвовавших в тайном голосовании, поддержали кандидатуру Говорухи.

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