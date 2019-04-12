Зеленский рассказал о встрече с Макроном: обсуждали важнейшие для украинцев вопросы
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поделился своими впечатлениями от встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, атмосфера общения была дружелюбной, и стороны обсуждали важные для Украины вопросы.
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"Очень классная, теплая атмосфера. Я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы", - цитирует Зеленского ТСН.
По словам кандидата стороны "обсуждали наиболее важные вопросы для украинского общества", в частности – прекращение войны на Донбассе.
Местные издания тем временем пишут, что французская власть захотела больше узнать о взглядах Зеленского, поэтому и приняла предложение о встрече.
В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что никаких официальных комментариев не будет. Но в неофициальном разговоре сказали, что это была инициатива украинских политиков - просьба о встрече, поэтому решили принять предложение, учитывая важность Украины для Европы.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон встретился с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.
В этот же день с французским лидером встретился второй кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко.