В САП опровергают "устные указания" об удалении отдельных фамилий в деле о хищениях в "Укроборонпроме"

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре прокомментировали заявление НАБУ относительно затягивания расследования уголовного производства, открытого по фактам из журналистского расследования о миллионных сделках в оборонной сфере.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что были приняты все процессуальные меры для обеспечения доступа детективам Национального антикоррупционного бюро Украины к расследованию о хищениях в "Укроборонпроме".

Об этом сообщила пресс-служба САП. "Прокурорами САП приняты все процессуальные меры для обеспечения доступа детективам НАБУ к материалам данного производства, в том числе и согласовано ходатайство о временном доступе к телефонам упомянутых субъектов", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре сообщили, что для опровержения утверждений относительно "устных указаний" об удалении отдельных фамилий из текстов ходатайств, на странице САП опубликована сканированная версия одного из согласованных ходатайств о проведении обыска, который на данное время проведен.

"Попутно отмечаем, что в соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", - отметили в САП.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали никаким стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об увольнении с должности.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро Украины в декабре 2016 года считало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брало взятки.

12 марта ГБР открыло уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений правоохранителей в делах о сделках в оборонной сфере (ч.3. Ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В частности, речь идет о возможном получении взяток должностными лицами Генпрокуратуры, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ.

Сегодня, 11 апреля, в НАБУ заявили, что руководство САП публично подчеркивает необходимость активного расследования хищений в сфере обороны, однако их реальные действия существенно отличаются от озвученного СМИ. "Фактически, САП саботирует расследование НАБУ, начатое по материалам Bihus.info", - заявили в НАБУ.

В заявлении отмечается, что после открытия дел по фактам, изложенным в расследовании журналистов, НАБУ инициировало истребование у Генеральной прокуратуры уголовного производства, которое, вероятно, содержит переписку, обнародованную СМИ, однако без согласования со стороны САП это сделать невозможно. Вместе с тем, как подчеркнули в НАБУ, САП почти месяц игнорирует эту инициативу НАБУ, не прибегая ни к каким объяснениям.

"Прокуроры САП постоянно затягивают сроки согласования ходатайства о выемке вещей и документов, имеющих значение для расследования. В результате обращения в суд за соответствующими разрешениями на проведение процессуальных действий откладываются. Процессуальными руководителями в уголовном производстве, открытом по публикациям Bihus.info, не представлено ни одного указания, кроме одного и то - в устной форме: не упоминать в ходатайствах детективов, которые направляются в суд, фамилии Олега Гладковского и других лиц, опубликованных в журналистском расследовании. Сложившаяся ситуация не только не способствует всестороннему и объективному расследованию фактов коррупции в оборонном комплексе, но и наоборот, делает невозможным ее. Зато ее используют как инструмент политического давления на НАБУ, в том числе, со стороны руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого", - отметили в НАБУ.