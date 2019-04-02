Руководство "Укроборонпрома" заставят пройти проверку на полиграфе

В случае выявления оснований соответствующие результаты исследований полиграфа будут переданы либо контрразведке Службы безопасности Украины, либо в правоохранительные органы.

Президент Украины Петр Порошенко обратился в Кабинет министров с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна «Укроборонпром».

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время совещания с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым и заместителем секретаря СНБО Сергеем Кривоносом.

«Мы обращаемся к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна «Укроборонпром». Отдельно подготовьте списки тех, кто должен пройти исследования. Прошу включить туда и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса - и руководителей предприятий, и тех, кто отвечает за финансовую деятельность», - сказал Порошенко.

Читайте такжеКоррупция в "оборонке": в НАБУ обнародовали подробности материалов, полученных от ГПУ

Глава государства также принял доклад Кривоноса относительно предложений по проверке ГК «Укроборонпром» и реформирования оборонного сектора.

«В случае выявления оснований, прошу передать соответствующие результаты исследований полиграфа либо контрразведке Службы безопасности Украины, либо в правоохранительные органы. Если будут выявлены те или иные обстоятельства совершения преступления», - заявил Порошенко.

Президент также отметил, что на основании рекомендаций полковника Кривоноса обратится к правительству относительно немедленного финансирования международного аудита концерна «Укроборонпром». Он добавил, что решение должно быть принято уже в апреле.

Порошенко также отметил, что отдельно, не как международный аудит, должны быть проведены проверки и Государственной аудиторской службой, и поручил доложить ему о сроках начала проверки.

Глава государства подчеркнул, что проверку деятельности «Укроборонпрома» должна провести Счетная палата Украины. Он поручил Турчинову взять на контроль этот вопрос и доложить ему о результатах проверки.

Также Порошенко отметил необходимость привлечь к проверке и общественные организации, и проинформировать представителей общественности об итогах этих проверок.

Президент также подчеркнул важность ускорения рассмотрения в Верховной Раде законопроекта об изменениях в законодательство о государственном оборонном заказе. «Мы должны раскрыть эту информацию», - отметил Порошенко и добавил, что провел консультации с международными партнерами Украины, и они полностью поддерживают эти шаги.

Относительно Наблюдательного совета «Укроборонпрома» глава государства поддержал предложение привлечь туда представителей стратегических партнеров Украины для обеспечения эффективности и прозрачности его функционирования.

В свою очередь, Турчинов доложил, что большинство предприятий оборонной промышленности работают в штатном режиме и достаточно эффективно, в частности над выполнением ракетной программы, утвержденной решением СНБО. «В ближайшее время планируются испытания новых мощных ракетных комплексов и, учитывая очень важное значение их для укрепления обороны нашей страны, мы обращаемся с предложением вам лично принять участие в финальном этапе испытаний», - сказал он.

Президент отметил, что новейшее ракетное вооружение после завершения испытаний, которые должны состояться в ближайшие дни, должно поступить на вооружение ВСУ.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками оборонпрома. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые зачастую не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и подает иск на журналистов-расследователей.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма ущерба, нанесенного госбюджету, о котором говорится в расследовании проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом", составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе "Кузница на Рыбальском", получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.

4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель государственного концерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.