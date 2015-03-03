Парубий открыл заседание Верховной Рады. Прямой эфир

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале зарегистрировались 282 народных депутата.

Читайте такжеПарламент принял изменения в госбюджетКак известно, 2 марта парламент принял решение начать сегодняшнее заседание не в 10.00, как обычно, а в 12.00.