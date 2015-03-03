Парубий открыл заседание Верховной Рады. Прямой эфир

12:23, 03 марта 2015
Политика
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Первый заместитель председателя парламента Андрей Парубий открыл сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады.

Рада начала заседание

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале зарегистрировались 282 народных депутата.

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