Парубий открыл заседание Верховной Рады. Прямой эфир
12:23, 03 марта 2015Политика
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Первый заместитель председателя парламента Андрей Парубий открыл сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады.
Рада начала заседание / gazeta.lviv.ua
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале зарегистрировались 282 народных депутата.
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