Верховный суд разрешил арест Царевич, Вовка и Кицюка - депутат

Об этом сообщил народный депутат от фракции БПП Сергей Лещенко в Facebook.

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"Сергей Вовк, Виктор Кицюк, Оксана Царевич. Запомните фамилии этих трех судей. В понедельник вечером в Верховную Раду поступило согласие на их арест, подписанное председателем Верховного суда. Голосование будет в ближайшие дни. Если они исчезнут - это будет провал всех спецслужб Украины ", - написал нардеп.