Верховный суд разрешил арест Царевич, Вовка и Кицюка - депутат

01:05, 03 марта 2015
Политика
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Председатель Верховного суда Ярослав Романюк дал согласие на на арест трех судей, которые вели громкие дела во времена режима Виктора Януковича.

УНИАН

Об этом сообщил народный депутат от фракции БПП Сергей Лещенко в Facebook.

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"Сергей Вовк, Виктор Кицюк, Оксана Царевич. Запомните фамилии этих трех судей. В понедельник вечером в Верховную Раду поступило согласие на их арест, подписанное председателем Верховного суда. Голосование будет в ближайшие дни. Если они исчезнут - это будет провал всех спецслужб Украины ", - написал нардеп.

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