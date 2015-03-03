Верховный суд разрешил арест Царевич, Вовка и Кицюка - депутат
01:05, 03 марта 2015Политика
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Председатель Верховного суда Ярослав Романюк дал согласие на на арест трех судей, которые вели громкие дела во времена режима Виктора Януковича.
Верховный суд разрешил арест Царевич, Вовка и Кицюка / УНИАН
Об этом сообщил народный депутат от фракции БПП Сергей Лещенко в Facebook.
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"Сергей Вовк, Виктор Кицюк, Оксана Царевич. Запомните фамилии этих трех судей. В понедельник вечером в Верховную Раду поступило согласие на их арест, подписанное председателем Верховного суда. Голосование будет в ближайшие дни. Если они исчезнут - это будет провал всех спецслужб Украины ", - написал нардеп.
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