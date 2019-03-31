Ночь выборов должна пройти по самым высоким стандартам демократии и закона - Яценюк

Он напомнил, что на завтра ожидаются заявления международных наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, делегации США и других международных партнеров.

“Легитимность выборов – это легитимность государства и репутация Украины”, - подчеркнул лидер партии “Народный фронт” Арсений Яценюк в эфире программы “Главная тема. Выбор” на ТРК “Украина” в вечер первого тура выборов Президента Украины 31 марта.

Арсений Яценюк обратился к членам избирательных комиссий и кандидатам: “Ночь выборов – это ночь подсчета голосов. Любые попытки фальсификации не дадут никаких голосов - они могут только подорвать репутацию украинского государства”. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Он напомнил, что на завтра ожидаются заявления международных наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, делегации США и других международных партнеров: “Это заявление должно сказать следующее: Украина – это демократическая страна. А если она демократическая страна, то она имеет шанс на вступление в Европейский Союз и НАТО. Это маркер”.

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Лидер “Народного фронта” подчеркнул, что надо отдать должное действующей украинской власти: персонально Президенту Петру Порошенко, министру внутренних дел Арсену Авакову, Председателю СБУ, Генеральной прокуратуре, Министерству юстиции, Центральной избирательной комиссии, общественным организациям за то, что они “сделали очень много для того, чтобы этот тест на демократию и на право свободного выбора был пройден”: “Он еще пока не пройден окончательно, ведь нам надо дождаться публичного объявления результатов и прожить это правильно, честно и достойно - в президентской гонке должно быть достоинство, уровень. Сейчас эта ночь должна пройти по самым высоким стандартам демократии и закона”.

Арсений Яценюк напомнил, что в 2012 году Объединенная оппозиция, одним из лидеров которой он был, стала на выборах оппозиционной партией номер один, а в 2014 году партия “Народный фронт” победила на парламентских выборах. “Но у нас же есть конкуренты. И поэтому если даже кто-то пытается жульничать, именно благодаря конкуренции вероятность почти нулевая”.

“Другие штабы так же имеют своих членов избирательных комиссий, и они так же проводят параллельный подсчет голосов, и в них те же цифры. Информация передается с самого низа до самого верха конкретно по каждому отдельно взятому участку. Потом еще и передают копии протоколов”, - сказал он.

Попытки фальсифицировать выборы, отметил лидер “Народного фронта”, - это уголовное преступление: “За это сажают в тюрьму. Надо честно подсчитать - для того, чтобы Центральная избирательная комиссия объявила результаты, и мы увидим, полностью ли экзит-пол соответствовал результатам ЦИК”.