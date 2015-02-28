Кличко назвал убийство Немцова актом запугивания россиян перед маршем Весна

Виталий Кличко также отметил, что этот акт может иметь совершенно обратные последствия.

"Акт, я считаю, отчаянный. Поскольку может иметь совершенно обратные последствия. Попытки вселить страх у сильных людей откликаются решительностью и активным противодействием системе", - написал Кличко.

"Борис был сильным и смелым человеком. Хочу верить, не одиноким в российском обществе...", - отметил он.