Кличко назвал убийство Немцова актом запугивания россиян перед маршем Весна
01:54, 28 февраля 2015Политика
2009 0
Убийство Бориса Немцова - это циничный акт запугивания россиян перед Маршем Весна, заявил Кличко у себя на странице в Фейбсук.
Тело расстрелянного Бориса Немцова / martin.livejournal.com
Виталий Кличко также отметил, что этот акт может иметь совершенно обратные последствия.
"Акт, я считаю, отчаянный. Поскольку может иметь совершенно обратные последствия. Попытки вселить страх у сильных людей откликаются решительностью и активным противодействием системе", - написал Кличко.
"Борис был сильным и смелым человеком. Хочу верить, не одиноким в российском обществе...", - отметил он.
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