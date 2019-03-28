СМИ узнали, о чем говорил Порошенко на закрытой встрече с лояльными блогерами

Организовывал большое собрание внештатный советник Порошенко Юрий Бирюков. До приезда президента с блогерами общались режиссер Ахтем Сеитаблаев, вице-премьер Геннадий Зубко, министр обороны Степан Полторак, замсекретаря СНБО Сергей Кривонос и первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Петр Порошенко 26 марта встретился с блогерами в своем предвыборном штабе. По каким критериям их выбирали — неизвестно, но все участники встречи лояльно относятся к президенту и открыто поддерживают его в соцсетях.

Беседа с президентом проходила в формате интервью: блогеры задавали вопросы, он отвечал. Журналисты theБабель воссоздали беседу с цитатами Порошенко и выбрали самое интересное.

О стратегии победы и конкурентах

Мы не имеем права на поражение. Его цена может быть страшной. Мы не должны говорить, как все хорошо сейчас. «Мы обязательно должны сказать, как все будет плохо, если не мы… Может, кому-то и не нравится кампания без фото Порошенко и только с одним призывом: твою мать, думай! Я «твою мать» на бордах не могу написать, но вы так сказать можете. Поэтому мы должны достучаться. Хватит прикалываться».

Я единственный президент, который точно «не держится за ручки кресла». Готов власть передать и был бы счастлив, если бы кто-то дальше нес этот крест, но на выборах важно победить. Если нет, есть риск повторить судьбу 1919 года, когда украинцев тянули обратно в Российскую Империю.

«Они [команда Зеленского] подбирают этих лещенок [депутат от БПП Сергей Лещенко] и абромавичусов [Айварас Абромавичус, бывший глава Минэкономразвития, заявил, что на него давил Игорь Кононенко, соратник и бизнес-партнер Порошенко, и подал в отставку], которых мы давно выгнали как аморальных людей, которым нельзя доверять Украину. Не потому что они за или против, а потому что опасны для страны».

Если кандидаты будут ездить в Москву — будут сняты с [парламентских] выборов.

О «Нацдружинах» и олигархах

Парамилитарные объединения — ящик Пандоры, а не защитники Украины. Их создали, чтобы дестабилизировать ситуацию. Они подходили с разными предложениями, чтобы договариваться, но сейчас на этих нацистов начали наступление. Что именно делаем — сказать не могу.

«Нацкорпус» и «Нацдружины» легко получают доступ к телеканалам. Олигархи финансируют «Нацдружины», потому что те их шантажируют. «Они штурмовали офисы Ахметова, пока он не взял их на работу». Штурмовали офис Фирташа. Та же ситуация с Левочкиным и Пинчуком. Сейчас «Нацдружины» охраняют несколько объектов в Мариуполе. «После нашей победы на выборах их не останется. Ни [нардепа от «Самопомощи» Семена] Семенченко, ни нацистов».

О донорской помощи и информбезопасности

Иностранцы не до конца понимают, что нужно Украине. Они вливают деньги в антикоррупционеров. «На всякую галиматью мы получаем десятки миллионов технической помощи, в которой Украина не нуждается… Если бы меня спросили, угрожает ли коррупция стране, — 100 процентов угрожает. Но стране больше угрожает гибридная агрессия России».

Волонтеры, а не бюрократы, должны определять, в чем нуждается страна. А нуждается она в информационной безопасности. Поэтому все испугались Министерства информационной политики и атаковали его.

К угрозам гибридной войны нужно подойти по-новому. То, что происходит сейчас, — не свобода слова. «Нам нужно немедленно наступать, сразу же после выборов, сразу же, до парламентских. В этих условиях мы будем очень внимательно изучать и опыт США, Германии и Франции, где есть четкие критерии, касающиеся СМИ и соцсетей».

Если каналы будут управляться из Москвы, нужно ввести ответственность за недостоверные данные об их конечных собственниках. «Собственником «112 канала» записан немец, и мы делаем вид, что в это верим».

О втором сроке

От страны отвели угрозы. Пять лет Господь был со страной, и сделали чудо. «После выборов мы будем бороться не за рейтинги, а за место в истории, не Порошенко, а команды. Нет другой мотивации, когда эти мрази и негодяи говорят о каких-то хищениях. У меня есть ответ: я полтора миллиарда в течение пяти лет передал большей частью на армию».

Сейчас главная задача — сделать Украину лучшей в мире. «Я не ставлю цель догнать Польшу. Я ставлю цель перегнать США».

О коррупции в армии

Страшно зол на ситуацию в «Укроборонпроме». За заработки на армии оправдывать никого не буду. Если говорим, что покупаем комплектующие для бронетехники, которые производятся только в России, а кто-то смог поставить на 30 процентов дешевле, того, кто продал дороже, — расстрелять. Без жалости.