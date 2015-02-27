От снятия Гонтаревой курс не станет 15 гривень за доллар - Яценюк
Премьер сообщил, что "члены коалиции" будут настаивать на отставке Гонтаревой.
Премьер-министр Арсений Яценюк настаивает на отставке Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка.
"От снятия Гонтаревой курс не станет 15 гривень за доллар, но это вопрос доверия к председателю НБУ", - сказал он на заседании фракции "Блока Петра Порошенко" в пятницу, передает Украинская правда.
По словам Яценюка, на сотрудничество с МВФ отставка Гонтаревой не повлияет.
Премьер также сказал, что "члены коалиции" будут настаивать на отставке Гонтаревой, - но не уточнил, кто именно из коалиции будет добиваться этого.
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По словам высокопоставленного источника "Украинской правды", у Яценюка есть свои кандидаты на главу Нацбанка - Сергей Яременко или Анатолий Шаповалов.
Главу Нацбанка назначает Верховная Рада по представлению президента.
В среду, 25 февраля, премьер Яценюк устроил показательные разборки с Гонтаревой у президента Петра Порошенко из-за действий Нацбанка и нестабильности курса валюты.
Представители власти беседовали тогда около 3 часов и наработали "комплекс мер для стабилизации гривни", после чего гривня несколько укрепилась.