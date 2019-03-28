"Нацкорпус" забросал петардами и расписал имение Медведчука нецензурными словами (фото, видео)

На акцию протеста под дом Медведчука приехало около сотни активистов.

Вечером, 27 марта, активисты «Национального корпуса» и представители «Национальных дружин» приехали к зданию одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука с требованием его ареста.

Об этом сообщает "Информатор".

Имение Медведчука находится на Староминском шоссе в микрорайоне Водогон, который расположен между Киевом и Вышгородом.

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На акцию протеста под дом Медведчука приехало около сотни националистов. Активисты расписали забор имения нецензурными словами, которыми в Украине футбольные фанаты и политически активная молодежь часто называет президента Российской Федерации.

Кроме того, активисты забросали территорию дома Медведчука пиротехникой.

Они призывали выйти к ним спортивных парней, которые к их приезду охраняли дом политика, а впоследствии скрылись за забором.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в резиденции российского премьера в Подмосковье премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер встретились с Бойко и Медведчуком. Было заявлено, что на встрече обсуждались вопросы взаимодействия в газовой сфере. Бойко отметил, что готов предложить России варианты продолжения транзитного газового контракта, поскольку действующая власть Украины «не проявляет активности» в решении этого вопроса.

Президент Петр Порошенко осудил визит в Москву Бойко и Медведчука.