Судья по делу о госизмене Януковича заявил об угрозах

О том, что в Оболонский районный суд поступило электронное письмо с угрозами, председатель райсуда сообщил в Высший совет правосудия, Генпрокуратуру и Совет судей Украины.

Председатель Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко, который председательствовал в деле о совершении госизмены экс-президентом Виктором Януковичем, заявляет об угрозах.

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Как сообщили в пресс-службе Высшего совета правосудия, о том, что в суд поступило электронное письмо с угрозами, судья сообщил в Высший совет правосудия, Генеральную прокуратуру и Совет судей Украины.

«Во исполнение требований закона «О судоустройстве и статусе судей» сообщаю, что 18 марта в 11.14 на адрес Оболонского районного суда поступило электронное сообщение с заголовком «жди сволочь» и вложением угрожающего содержания. Такие действия имеют признаки уголовного преступления - угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи, народного заседателя или присяжного, а также в отношении их близких родственников в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия», - говорится в письме судьи.

Также в нем Девятко просит «принять предусмотренные законодательством Украины меры реагирования».

В пресс-службе Оболонского райсуда также подтвердили информацию о таком обращении. Как рассказала пресс-секретарь суда Инна Свинаренко, угрозы были не персонализированные, то есть конкретных фамилий судей, которым бы адресовались угрозы, в письме нет. Однако Девятко, как председатель суда, согласно закону, обязан реагировать на любые угрозы в адрес судей. Также пресс-секретарь отметила, что не может разглашать сам текст письма с угрозами, поскольку оно, как доказательство, направлено генеральному прокурору Юрию Луценко.

Письмо с угрозами поступило с адреса бесплатной электронной почты С14UA@і.ua. В свою очередь, координатор праворадикальной организации С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook заявил, что его организация не причастна к этим угрозам: «Ждем новых уголовных дел».

«Схема простая. Создаете фейковый мейл под именем организации, дальше отправляете угрозы. Не верьте фейкам», - сказал он.