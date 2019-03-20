Приговор написан "четкими и понятными словами": суд отказался разъяснять адвокатам приговор Януковичу

Председательствующий по делу о госизмене судья Девятко подчеркивает, что приговор Януковичу написан "четкими и понятными словами и предложениями, в связи с чем не содержит трудностей для понимания его содержания".

Суд отказался разъяснять адвокатам приговор их подзащитному, экс-президенту Виктору Януковичу.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председательствующий по делу о государственной измене Януковича судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко.

"Судебное решение изложено четкими, понятными словами и предложениями, в связи с чем не содержит трудностей для понимания его содержания. В связи с этим в удовлетворении заявления защитников обвиняемого Януковича следует отказать", - подчеркнул судья.

Также он добавил, что отказ может быть обжалован в апелляционном порядке в течение семи дней.

На это адвокаты Януковича заявили, что обжалуют отказ в апелляционном порядке.

Как сообщал УНИАН, 24 января Оболонский райсуд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в совершении государственной измены, подготовке и развязывании агрессивной войны.

Вместе с тем, суд оправдал Януковича по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса в связи с недоказанностью в действиях обвиняемого состава уголовного преступления.

Срок наказания Януковича будет исчисляться с момента его задержания.

Также суд постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки на проведение экспертиз в сумме 98 тыс. 561 грн.

Адвокаты подали пять апелляционных жалоб на приговор.

По информации суда, "защитник Юрий Рябовол просит отменить приговор и оправдать Януковича; защитник Александр Байдык просит изменить приговор, исключив из него ссылку на определенные доказательства и обстоятельства; защитник Александр Горошинский просит отменить приговор, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть; защитники Богдан Биленко и Андриана Фозекош просят отменить приговор и назначить новое судебное разбирательство в суде первой инстанции; защитники Виталий Сердюк и Игорь Федоренко просят апелляционный суд дополнительно допросить 48 свидетелей, приговор отменить, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть и отменить аресты на имущество, наложенные в рамках данного уголовного производства".