Судья посоветовал Януковичу приехать в Украину и отбыть наказание

Преступление против мира не имеет срока давности, поэтому адвокатам осужденного за госизмену экс-президента не следует затягивать с рассмотрением апелляций на вынесенный ему приговор, подчеркнул судья.

Судья посоветовал экс-президенту Виктору Януковичу приехать в Украину и отбыть наказание.

Как передает корреспондент УНИАН, отказав в разъяснении защитникам Януковича приговора, председательствующий по делу о государственной измене Януковича судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко обратился к экс-президенту и его адвокатам.

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"Как председательствующий по делу, я разъясню, что Янукович осужден за преступление против мира, и у данного приговора нет сроков давности его исполнения. Поэтому я предлагаю вам не подавать необоснованных заявлений, не опасаться апелляционного пересмотра данного дела, а смело идти в Киевский апелляционный суд и доказывать там свои аргументы. Если же все-таки апелляционный суд признает приговор Оболонского районного суда законным и обоснованным, вы можете предложить Януковичу добровольно прибыть в Украину и выполнить свой долг, возложенный на него приговором суда, а именно - отбыть не максимальное наказание в виде 13 лет лишения свободы", - сказал Девятко в завершение заседания.

Перед этим судья Девятко сказал адвокатам, что судебное решение изложено четкими, понятными словами и предложениями, в связи с чем не содержит трудностей для понимания его содержания, и отказал в удовлетворении заявления защитников о разъяснении приговора. Адвокаты заявили, что обжалуют отказ в апелляционном порядке, на что у них есть 7 дней.

Как сообщал УНИАН, 24 января Оболонский райсуд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в совершении государственной измены, подготовке и развязывании агрессивной войны.

Вместе с тем, суд оправдал Януковича по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса в связи с недоказанностью в действиях обвиняемого состава уголовного преступления.

Срок наказания Януковича будет исчисляться с момента его задержания.

Также суд постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки на проведение экспертиз в сумме 98 тыс. 561 грн.

Адвокаты подали пять апелляционных жалоб на приговор.

По информации суда, "защитник Юрий Рябовол просит отменить приговор и оправдать Януковича; защитник Александр Байдык просит изменить приговор, исключив из него ссылку на определенные доказательства и обстоятельства; защитник Александр Горошинский просит отменить приговор, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть; защитники Богдан Биленко и Андриана Фозекош просят отменить приговор и назначить новое судебное разбирательство в суде первой инстанции; защитники Виталий Сердюк и Игорь Федоренко просят апелляционный суд дополнительно допросить 48 свидетелей, приговор отменить, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть и отменить аресты на имущество, наложенные в рамках данного уголовного производства".