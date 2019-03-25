Меджлису известно о 21 гражданке Украины и их 54 детях, которые находятся в Сирии - Чубаров

На сегодняшний день Меджлису крымскотатарского народа известно о 21 гражданке Украины и их 54 детях, которые находятся в Сирии в тяжелых условиях на территориях с разрушенной инфраструктурой.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

Он отметил, что в последнее время в адрес Меджлиса и в его адрес, как народного депутата Украины, стали поступать обращения женщин - гражданок Украины разных национальностей, которые, в силу разных жизненных обстоятельств, оказались вместе с малолетними детьми на территории Сирии, с просьбами помочь им вернуться в Украину.

"На сегодняшний день в Меджлисе крымскотатарского народа известно о 75 гражданах (21 женщина, 54 малолетних ребенка), которые находятся в тяжелых условиях на территориях с разрушенной инфраструктурой", - написал Чубаров.

Так, добавил депутат, с целью оказания помощи гражданам Украины, которые оказались в затруднительном положении за пределами своей страны, Меджлис крымскотатарского народа взаимодействует с Министерством иностранных дел Украины.

"Поскольку на территории Сирийской Арабской Республики в настоящее время отсутствуют дипломатические учреждения Украины, просим лиц, обладающих конкретными сведениями о случаях пребывания в Сирии граждан Украины, которые ищут защиты в собственного государства и не имеют возможности связаться с нами, информировать по адресу: Chubarov. Refat@rada.gov.ua", - обратился парламентарий.