В НАТО заявляют об увеличении количества российской военной техники в Украине

Об этом он заявил в среду в Латвии по завершении встречи с президентом этой страны Андрисом Берзиньшем (Andris Bзrziтр), передает собственный корреспондент УНИАН.

По словам генсека НАТО, кризис в Украине был одной из тем обсуждения во время встречи. "Российские вооруженные силы, артиллерия и подразделения военно-воздушной обороны, как и элементы командования и контроля все еще действуют в Украине. Россия поддерживает сепаратистов вооруженными силами, обучением и современным вооружением. Также было наращивание количества танков и бронетехники, которые пересекли границу из России в Украину", - заявил он.

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Столтенберг подчеркнул, что лучшей возможностью для устойчивого мирного разрешения конфликта являются Минские договоренности. "Что сейчас действительно имеет значение, так это выполнение прекращения огня и Минских договоренностей. Сегодня я глубоко обеспокоен ухудшением ситуации в и вокруг Дебальцево из-за отказа сепаратистов уважать договоренность о прекращении огня и препятствования доступу к месту наблюдателей от ОБСЕ", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг опять призвал Россию прекратить поддерживать сепаратистов, вывести войска и военное оборудование с востока Украины в соответствии с Минскими договоренностями. "Сепаратисты должны немедленно прекратить атаки и предоставить наблюдателям ОБСЕ полный доступ", - подчеркнул он.