В Евросоюзе требуют от РФ немедленно освободить незаконно осужденного Гриба

В ЕС ожидают, что до момента освобождения Гриба к нему будут допущены украинские врачи.

В Европейском Союзе требуют от Российской Федерации немедленно освободить незаконно осужденного к шести годам лишения свободы украинского политзаключенного Павла Гриба.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич.

«Павел Гриб, 20-летний украинский гражданин, страдающий от инвалидности и серьезного заболевания, был похищен из Беларуси Российской Федерацией в августе 2017 года. С тех пор его незаконно взяли под стражу в России без обоснованных обвинений, и его состояние здоровья и в дальнейшем вызывает тревогу. Сегодня российский суд приговорил Павла Гриба к шести годам заключения на основании «содействие терроризму», - говорится в заявлении.

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«Европейский Союз ожидает, что господин Гриб будет немедленно освобожден и обеспечен в доступе к специальному медицинскому обслуживанию, в котором он нуждается. До того времени, пока он будет оставаться в заключении, украинские врачи должны быть допущены к нему, как это предусмотрено решением Европейского суда по правам человека», - отметила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима гражданина Украины Гриба за якобы «содействие терроризму». После приговора Гриб объявил голодовку. Парень требует допустить к нему врачей и уполномоченного ВР по правам человека Людмилу Денисову. В МИД Украины заявили, что Гриб может не выдержать этапирование из следственного изолятора в колонию общего режима.

О задержании Гриба заявил 28 августа 2017 года его отец Игорь Гриб, в то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины.

По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Позже стало известно, что украинца удерживают в СИЗО в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказываются разрешить украинским врачам провести осмотр Павла в СИЗО.

29 января 2019 года Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в срочной операции на сердце.