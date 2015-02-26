Норвегия заявила о готовности направить в Украину военных инструкторов
Норвегия готова принять участие в подготовке украинских военнослужащих.
Об этом министр обороны Норвегии Инэ Эриксен Сёрейде заявила в интервью газете Guardian, передает ТАСС.
Как отмечает издание, руководитель оборонного ведомства считает, что «большее количество стран-членов НАТО последует примеру Великобритании», которая объявила о направлении в Украину военнослужащих для обучения местных военных и нелетального снаряжения.
Направить военных инструкторов в Украины также планирует Польша. Согласно заявлению советника министра обороны Польши Богуслава Пацека агентству Reuters, Варшава намерена «способствовать в подготовке младшего командного состава украинской армии». Окончательное решение по этому поводу будет принято в марте.
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В свою очередь представители Вооруженных сил США сообщили о направлении в Украину небольшой группы военных специалистов, которые окажут помощь в подготовке медицинских инструкторов украинской армии.