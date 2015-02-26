Исследователи из США нашли способ предсказывать действия Путина с помощью биржи

Это подтвердили исследования студентов докторской программы университета Корнелла (США) - сообщает «Голос Америки» со ссылкой на издание Bloomberg View.

Фелипе Силва и Екатерина Волкова из университета Корнелла еще в августе опубликовали исследование, согласно которому в период времени перед аннексией Крыма Россией инсайдеры начали продавать акции, хотя в целом наблюдатели еще не предусматривали конфликта между Россией и Украиной.

Исследование Силвы и Волковой базируется на наблюдении за т.н показателем Синхронизированной по объему вероятности информированной торговли на бирже (Volume-Synchronized Probability of Informed Trading, VPIN).

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"Речь идет о доле сделок на бирже, которые, вероятно, заключаются информированными участниками рынка, то есть инсайдерами, на основе их способности верно ожидать изменения цен. Если показатель VPIN определенной биржевой позиции, или индекса неожиданно возрастает в сравнении с историческими показателями, это означает, что инсайдеры оживляются. Это в свою очередь намекает на то, что впереди событие, которое значительно повлияет на поведение рынка ценных бумаг вообще", - поясняет издание Bloomberg View.

Используя эту модель к анализу биржевых данных накануне аннексии Крыма, исследователи заметили явный рост VPIN 27-го февраля 2014-го года по конкретным позициям на бирже.

"Хотя значительная часть инсайдеров уже распродали свои российские активы, показатель VPIN все еще имеет определенную прогностическую силу для предсказания поведения империи Путина", - пишет Bloomberg View.