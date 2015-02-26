В НАТО назвали действия России на Донбассе реваншизмом

"По сравнению с прошлым годом, Европа сталкивается с совершенно другой и гораздо более сложной средой безопасности. Это глобальный, а не региональный вызов, который имеет устойчивый, а не временный характер", - заявил Бридлав, сообщает ТСН.

По его словам, сегодня есть очень убедительные доказательства того, что российская артиллерия пересекла границу восточной Украины на начальных этапах конфликта, что было передано более тысячи единиц российской военной техники на территорию Украины, в том числе танки, бронетранспортеры, тяжелую артиллерию.

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"Они были использованы на линиях фронта против украинских сил", - подчеркнул Бридлав.

"То, что мы видим в зоне конфликта, является реваншизмом России, которая не играет по международным правилам и не придерживается норм. Ее деятельность дестабилизирует соседние государства в регионе, это имеет глобальное влияние", - отметил генерал.

Ранее сообщалось, что в НАТО отчитываются об увеличении количества военной техники России в Украине.