Россия своих бросает: "ихтамнеты" написали письма Путину из украинских тюрем, но безрезультатно

Осужденные за участие в войне на Донбассе россияне просят Кремль обменять их на украинских граждан в тюрьмах РФ. Украина согласна, а Россия продолжает молчать.

Россияне, осужденные в Украине за участие в войне на Донбассе, просят обменять их на украинских заключенных в России и написали письма с соответствующими просьбами президенту РФ Владимиру Путину.

Издание Новая газета опубликовало три письма российских военных, отбывающих наказание в украинских тюрьмах.

"Я, Егоров Сергей Геннадьевич, <…> уроженец Российской Федерации Свердловской области <…>. Я был взят в плен 14 апреля 2017 г. в ночное время вооруженными силами Украины <…> Меня обвиняют в том, что я являюсь стрелком ВС ДНР [Вооруженных сил Донецкой Народной республики] 5 ОМСБ [отдельный мотострелковый батальон] 1 рота 2 взвод 2 отделения, я действительно являюсь добровольцем, прибыл выполнить свой патриотический долг", - говорится в одном из писем.

Авторы всех трех опубликованных писем пишут, что за время пребывания в тюрьмах у них ухудшилось здоровье, а необходимая медицинская помощь россиянам не предоставлялась. Все эти письма заканчиваются примерно одинаково.

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"Исходя из вышеизложенного, прошу Вас, Владимир Владимирович, помочь, посодействовать в решении вопроса по моему переводу в РФ или организовать и осуществить возможный обмен заложников и военнопленных граждан РФ на политических заключенных, пленных граждан Украины, находящихся в тюрьмах РФ. Примите, пожалуйста, все необходимые меры по возвращению нас, граждан РФ, находящихся в тюрьмах Украины, к себе на родину", - передает издание.

Всего такие прошения президенту России подали двадцать один гражданин и одна гражданка РФ, содержащиеся в колониях и СИЗО Украины по обвинениям в различном участии в войне на Донбассе.

Отмечается, что написаны эти письма были еще в августе прошлого года и сразу же переданы российской стороне по дипломатическим каналам, однако реакции никакой не последовало.

"Никакого ответа на прошения Россия не дала, никто так и не заинтересовался судьбой соотечественников, к ним не поехали консулы, им не стали слать передачи и писать письма, никто не связался с их родственниками, Россия продолжала играть в "ихтамнетов" на всех уровнях", - пишет "Новая газета".

Издание также напоминает, что Украина в общей сложности 13 раз обращалась к Российской Федерации с предложениями обменять граждан России на сидящих в российских тюрьмах и СИЗО украинцев. Последний раз это было на днях, в ПАСЕ, когда вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко буквально прокричала фамилии журналистам, добавив: «Заберите своих, отдайте наших!»