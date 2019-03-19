В МИД рассказали коллегам из Швеции о попытках России остановить европейское развитие Украины

В Министерстве иностранных дел заявляют, что РФ стремится остановить европейское развитие Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркивают необходимость дальнейшего давления на Москву для возвращения Украине оккупированных Россией территорий.

Как говорится в сообщении на сайте МИД, об этом шла речь в Киеве во время встречи 19 марта заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с делегацией комиссии по вопросам обороны парламента Королевства Швеция.

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В МИД заявили, что опыт Украины в противодействии российской военной и гибридной угрозам, а также кибератакам представляет значительный интерес для Стокгольма.

Так, на встрече собеседники высказывали общее мнение, что агрессивная политика России в отношении Украины является частью планов Кремля по дестабилизации ситуации на европейском континенте, а также российские власти стремятся подорвать доверие обществ к демократическим институтам.

Боднар подробно охарактеризовал основные вызовы и характер угроз Украине, источником которых является стремление России остановить европейское развитие нашего государства.

Отдельное внимание было привлечено к вооруженной агрессии России на Донбассе, а также отмечена важность дальнейшей консолидации международного сообщества с целью дальнейшего давления на Москву для возвращения в Украину оккупированных Россией территорий.

Заместитель министра поблагодарил шведскую делегацию за твердую поддержку Стокгольмом суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Эта поддержка особенно ощутима в ЕС и ООН, где наши шведские партнеры являются соинициаторами всех важных решений, резолюций и других документов в поддержку Украины», - подчеркнул Боднар.

Как заверили представители шведской делегации, Швеция и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером Украины в отстаивании её суверенитета и территориальной целостности, а также искренним другом в плане предоставления практической помощи в проведении реформ.