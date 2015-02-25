"Нормандская четверка" пока что не собирается встречаться в Астане - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин после заседания правительства.

"Во-первых, встреча нужна для того, чтобы достичь результата. Результатом минской (встречи) стал пакет, согласованный в Минске. Для чего встречаться в Астане, не имея четкого понимания и цели? Пока что этот вопрос не планируется", - сказал он.

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