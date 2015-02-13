Меркель сообщила Назарбаеву, что допускает возможность очередной встречи "нормандской четверки"
Канцлер Германии Ангела Меркель допускает возможность проведения очередной встречи лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Украине.
Как сообщает пресс-служба президента Казахстана, об этом она сказала в ходе телефонного разговора с Нурсултаном Назарбаевым.
Стороны говорили об итогах переговоров президентов Украины, Франции и России, а также канцлера Германии в «нормандском формате» в Минске.
Назарбаев отметил весомый вклад Меркель в успешное завершение минской встречи.
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Пресс-служба казахского президента сообщает, что Меркель подчеркнула важность усилий главы Казахстана по продвижению процесса мирного урегулирования конфликта на востоке Украины и попросила продолжить эту значимую работу, отметив возможность проведения встречи «нормандской четверки» в Астане.
Собеседники выразили надежду, что предпринятые усилия всех сторон по обеспечению мирного процесса способствуют урегулированию кризиса в Украине.
Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.