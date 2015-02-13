Меркель сообщила Назарбаеву, что допускает возможность очередной встречи "нормандской четверки"

Как сообщает пресс-служба президента Казахстана, об этом она сказала в ходе телефонного разговора с Нурсултаном Назарбаевым.

Стороны говорили об итогах переговоров президентов Украины, Франции и России, а также канцлера Германии в «нормандском формате» в Минске.

Назарбаев отметил весомый вклад Меркель в успешное завершение минской встречи.

Читайте такжеПорошенко: нет уверенности в выполнении минских договоренностей

Пресс-служба казахского президента сообщает, что Меркель подчеркнула важность усилий главы Казахстана по продвижению процесса мирного урегулирования конфликта на востоке Украины и попросила продолжить эту значимую работу, отметив возможность проведения встречи «нормандской четверки» в Астане.

Собеседники выразили надежду, что предпринятые усилия всех сторон по обеспечению мирного процесса способствуют урегулированию кризиса в Украине.

Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.