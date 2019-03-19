Порошенко резко ответил на слова Путина: не собирается "варить кашу" с ним (видео)
Президент Петр Порошенко ответил на заявление Владимира Путина о его непонимании "только с руководством Украины".
Соответствующее заявление Порошенко сделал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале.
"Относительно того, что кто-то там с кем-то каши не сварит, я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты", - сказал президент Украины.
Ранее президент России Владимир Путин в оккупированном Крыму заявил, что с действующим руководством Украины не удастся добиться "положительного результата" в отношениях Украины и РФ, поэтому нужно ждать, когда спадет "волна русофобии".
«У нас непонимание только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински – з глузду з"їхав чи що – с ума сошел», - заявил глава РФ.
Путин: Русский и украинский народы никогда не ссорились. У нас непонимание только с руководством Украины, с которым сегодня вряд ли можно ругает кашу. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь, так и хочется спросить по-украински «С глузду съихал что ли?» pic.twitter.com/sSCAMpBQG6— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 18, 2019