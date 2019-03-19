Порошенко резко ответил на слова Путина: не собирается "варить кашу" с ним (видео)

Президенты РФ и Украины обменялись колкостями.

Президент Петр Порошенко ответил на заявление Владимира Путина о его непонимании "только с руководством Украины".

Соответствующее заявление Порошенко сделал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале.

"Относительно того, что кто-то там с кем-то каши не сварит, я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты", - сказал президент Украины.

Ранее президент России Владимир Путин в оккупированном Крыму заявил, что с действующим руководством Украины не удастся добиться "положительного результата" в отношениях Украины и РФ, поэтому нужно ждать, когда спадет "волна русофобии".

«У нас непонимание только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински – з глузду з"їхав чи що – с ума сошел», - заявил глава РФ.